Киевские полицейские задержали 31 января группу людей, которые обратились к организаторам проплаченных митингов. Заказчики имели при себе бутафорскую кровь, фаеры, огнетушители и шины. Предметы должны были послужить “реквизитом” во время стычек с правоохранителями.

После поимки преступников стало известно, что выйдя на организаторов митингов, заказчиков смутила высокая цена и они отложили свое мероприятие. Кроме того, преступники имели в своем распоряжении дополнительную группу “подстраховки”, которая, по словам правоохранителей, могла использоваться для более тяжелых столкновений с использованием огнестрельного оружия и взрывных устройств.

В январе на преступников завели уголовные дела. На данный момент идет расследование и тщательно проверяется связь лиц с Российской Федерацией. Вероятно, что главными заказчиками беспорядков являются сотрудники спецслужб в Кремле. Это весьма логично на фоне последних событий. В тоже время, кроме кибератак, России не удалось реализовать ряд гибридных атак против Украины, чтобы ослабить внутреннюю обстановку в стране.