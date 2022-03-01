20:07 06 Октябрь Киев, Украина

Россия пытается дестабилизировать обстановку в странах постсоветского пространства, ситуация в Кыргызстане происходит по аналогии с Беларусью

Об этом заявил экс-посол Украины в Беларуси, украинский дипломат Роман Безсмертный.

«Ко всем процессам, которые происходят сегодня на постсоветском пространстве, Россия имеет непосредственное отношение, в том числе, к происходящему в Кыргызстане. Процессы в Нагорном Карабахе, Беларуси и, снова же, в упомянутом Кыргызстане, либо же открыто, либо «в темную» запущены российской стороной с целью поднять собственную значимость, как «полицейского» на постсоветском пространстве и показать, что на этой территории без РФ ничего не решается», – заявил бывший посол Украины в Беларуси.

В масштабах Кыргызстана работы российских диверсионных групп достаточно.

«Кроме того, учитывая наличие у Кремля частной армии «Вагнер», которая рекрутировала людей по территории всего бывшего Советского Союза, которая создала отдельные группы в республиках Средней Азии, ситуация в Кыргызстане может развиваться любым способом. Ключевая задача Кремля в Кыргызстане сегодня и по территории влияния всего бывшего СССР – это дестабилизация», – отмечает политик.

Так «приручают» Пашиняна, так сейчас будут приручать руководство Кыргызстана, то же самое делает Кремль в Беларуси.

«Сегодня задача РФ состоит в том, чтобы максимально «раскрутить» ситуацию по границам бывшего СССР таким образом, чтобы без России, без новой условной Ялтинской конференции, выстроить новый мировой порядок было невозможно. Инициатива Путина, высказанная на Генассамблее ООН (переговоры членов Совета безопасности ООН о будущем мира – ред.), – является стратегической целью России, альтернативу высказали Меркель и Макрон, предлагающее сохранять стабильность», – добавил Роман Безсмертный.

В Кыргызстане накануне, 4 октября, прошли парламентские выборы, по итогам которых лишь четыре партии из 16 попали в Жогорку Кенеш. К вечеру представители проигравших партий вышли на мирный митинг с заявлением о несогласии с итогами выборов.



Выступления на улицах Бишкека продолжаются. 5 октября в столице Кыргызстана спецназ начал разгон митинга в центре столицы, участники которого выступают против итогов состоявшихся в стране парламентских выборов.