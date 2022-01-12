Зачем стране Бюро экономической безопасности

19:25 03 Сентябрь Киев, Украина

На смену налоговой милиции пришло Бюро экономической безопасности , теперь это ведомство будет курировать расследования финпреступлений.

По мнению, политолога Олега Лисного, отдельный орган для расследования экономических преступлений сбалансирует правоохранительную систему, однако должен будет продемонстрировать быстрые результаты, получить доверие общества.

«Надеюсь, что у других правоохранительных органов заберут экономическую составляющую, я имею в виду СБУ, и сконцентрируют такие дела в едином ведомстве, но оптимизм сдержанный. За последние годы создано очень много новых правоохранительных органов, но, к сожалению, пока, что в боротьбе и с коррупцией, и с организованной преступностью особых результатов мы не имеем», – сказал Лисный.

Он добавил, что новый правоохранительный орган должен показать результат, чтобы получить доверие, так как за последние годы антикоррупционные органы не продемонстрировали быстрых успехов.

«Об ожидаемых результатах говорить рано, но главное, чтобы этот орган был создан не просто для пиара или в политических целях. Главное, чтобы те деньги, которые будут выделять на каждого сотрудника, окупались сторицей. Потому что, например, антикоррупционные органы обещали много, но достаточно дорого обходятся обществу», – подытожил Олег Лисный.

Законопроект представил председатель финкомитета ВР Данил Гетманцев.