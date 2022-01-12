Зачем стране Бюро экономической безопасности

На смену налоговой милиции пришло Бюро экономической безопасности, теперь это ведомство будет курировать расследования финпреступлений.
По мнению, политолога Олега Лисного, отдельный орган для расследования экономических преступлений сбалансирует правоохранительную систему, однако должен будет продемонстрировать быстрые результаты, получить доверие общества.
Он добавил, что новый правоохранительный орган должен показать результат, чтобы получить доверие, так как за последние годы антикоррупционные органы не продемонстрировали быстрых успехов.
Законопроект представил председатель финкомитета ВР Данил Гетманцев.
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