Зачем советники, когда их не слушают

Советники – это люди, которые дают обоснованные советы в определенных областях деятельности. Должности советников есть как в коммерческих, частных организациях, так и есть государственные советники. И у президента любой страны есть советники по разным вопросам. Но почему-то не все президенты прислушиваются к своим советникам…

Советники президента России Владимира Путина предупреждали его о рисках открытого вторжения в Украину. Ему давали "более осторожные советы" и неоднократно отмечали, что вариант тотального вторжения требует более тщательной оценки. Однако глава кремля не послушал своих советников.

Об этом сообщил начальник Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины генерал-майор Кирилл Буданов в интервью The Wall Street Journal. По его словам, Путин проигнорировал рекомендации, выбрав самый плохой для себя вариант.

"Меня удивляет русская глупость. Из всех вариантов, которые были у Путина перед началом войны, он выбрал для себя самый жестокий и худший вариант. Российские специалисты неоднократно предупреждали его, что этот вариант последний и его нужно очень тщательно оценивать. Они имели гораздо лучшие варианты для него. Теперь мы видим результат", – подчеркнул Буданов.

Генерал объяснил, что у российского командования достаточно информации о реальной ситуации в Украине, в частности об ВСУ и настроениях общество, поскольку примерно 40% командиров в России – родом из Украины.

По словам Буданова, у России есть возможность продолжать воевать по крайней мере до конца года. Но война уже стала стратегическим поражением для России и ее лидера Путина.

"путин в абсолютном тупике. Он не может остановить войну и не может ее выиграть. Он не может победить по объективным причинам. И чтобы остановить это, он должен признать, что россия совсем не так сильно и велико государство, которое он хотел изобразить", – сказал Буданов.

По его словам, путин столкнется с угрозой изнутри россии, как только его неспособность завоевать Украину станет очевидной.

"Если они наконец-то поймут, что царь не так велик и могуч, как он себя представляет, это будет шаг к уничтожению государственности современной россии", - отметил Буданов.

Как сообщал Obozrevatel, Путин решился на полномасштабное вторжение в Украину после обряда с шаманами. Он отменил первоначальный план главы российского Генштаба валерии герасимовой.

Хотел создать империю, стать царем, а теперь… стареющий дед, боящийся собственной тени и проклинаемый вместе с его детьми, окружением и зомбированным народом.