Зачем нужен Всеукраинский музыкальный профсоюз

20:52 26 Август Киев, Украина

Важным аспектом каждой страны является культура , без нее невозможно существовать, как национальное целое. Поэтому украинские артисты и продюсеры создали Всеукраинский музыкальный профсоюз, это важная и нужная инициатива.





"Всегда была, есть и будет сила в единстве, когда люди объединяются и двигаются в одном направлении. Вопрос, в следующем: а что должна услышать власть? Или – насколько у страны есть ресурс, чтобы поддержать сейчас культуру? Так считает пианист-виртуоз Евгений Хмара "Всегда была, есть и будет сила в единстве, когда люди объединяются и двигаются в одном направлении. Вопрос, в следующем: а что должна услышать власть? Или – насколько у страны есть ресурс, чтобы поддержать сейчас культуру?



В каждой отрасли существуют профсоюзы, которые защищают и лоббируют интересы своих членов. Отрасль культуры, и в частности музыки, не должна быть исключением. Поэтому, глобально я поддерживаю эту инициативу. Главное, чтобы государство слышало те месседжи, которые этот профсоюз будет пытаться донести.



Но в какие-то глобальные дотации я не сильно верю. Сейчас настолько много дыр в бюджете страны, что не стоит особо надеяться, что власть кого-то поддержит".