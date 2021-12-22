Зачем Москва активизировала протесты в Беларуси
14:00 10 Август Киев, Украина
Москва принимает непосредственное участие в процессе радикализации протестов в Беларуси, с целью максимально ослабить и дискредитировать Лукашенко на Западе.
У России определенные интересы в геополитических и экономических переговорах с Минском, именно поэтому Москва задействовала проект – лидеров оппозиции.
Об этом заявил старший аналитик Вильнюсского института политического анализа Марюс Лауринавичюс.
«Рука Москвы в протестах в Беларуси очевидна, именно Кремль мобилизовал гражданское общество. Да, люди устали от режима Лукашенко, повлиял и кризис COVID-19, когда Лукашенко просто издевался над родственниками людей, которые умирали от пандемии. Большое народное недовольство, но в то же время, для того, чтобы люди не только были недовольны, но вышли бороться против режима, нужна мобилизация – именно это сделала Москва своим проектом по созданию белорусской оппозиции в лице Тихановского, Цепкала и Бабарико. Все трое явно связанны с Кремлем и это очень хорошо дирижированный российскими спецслужбами проект. Даже после того, как их не допустили к выборам, появление трио женщин является продолжением того же московского проекта. Тут же и появление политтехнолога Шклярова, который как минимум в Литве, связан известным близким к Кремлю технологом Тусовым»,
– считает эксперт.
«В то же время, я не вижу стремления Кремля устранить Лукашенко, нет активностей, направленных на свержение режима. Более того, я не вижу стратегической надобности для Кремля свергать существующий в Беларуси режим, ведь именно Лукашенко и является самым главным кандидатом Москвы, в которого многие годы инвестировали и который соответствует целям Кремля в Беларуси. Все это делается, чтобы максимально ослабить белорусского президента для достижения нужных России результатов в геополитических и экономических переговорах с Минском, в частности, по созданию “Союзного государства”. Вторая стратегическая задача Кремля – спровоцировать эскалацию протестов, избиение активистов и последующую дискредитацию Александра Лукашенко на Западе, лишить его возможности маневра в сторону Европы и США», – отметил Мариус Лавринавичус.
«Лукашенко успешно маневрировал между РФ и Западом, поэтому Кремль лишает через протесты его такой возможности. Также Россия нивелирует прижившийся в Евросоюзе и США нарратив о необходимости помочь Лукашенко защититься от Кремля. Запад не сможет закрыть глаза на репрессии и пролитую кровь, поэтому Лукашенко будет лишен маневра заигрывания с Западом»,
– подытожил аналитик.
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