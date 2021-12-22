Зачем Москва активизировала протесты в Беларуси

Москва принимает непосредственное участие в процессе радикализации протестов в Беларуси, с целью максимально ослабить и дискредитировать Лукашенко на Западе.



У России определенные интересы в геополитических и экономических переговорах с Минском, именно поэтому Москва задействовала проект – лидеров оппозиции.



Об этом заявил старший аналитик Вильнюсского института политического анализа Марюс Лауринавичюс.

«В то же время, я не вижу стремления Кремля устранить Лукашенко, нет активностей, направленных на свержение режима. Более того, я не вижу стратегической надобности для Кремля свергать существующий в Беларуси режим, ведь именно Лукашенко и является самым главным кандидатом Москвы, в которого многие годы инвестировали и который соответствует целям Кремля в Беларуси. Все это делается, чтобы максимально ослабить белорусского президента для достижения нужных России результатов в геополитических и экономических переговорах с Минском, в частности, по созданию “Союзного государства”. Вторая стратегическая задача Кремля – спровоцировать эскалацию протестов, избиение активистов и последующую дискредитацию Александра Лукашенко на Западе, лишить его возможности маневра в сторону Европы и США», – отметил Мариус Лавринавичус.