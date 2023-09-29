08:28 29 сентября Киев, Украина

Повышение пенсионного возраста в России в 2018 году, вскоре после переизбрания “всеми любимого диктатора”, окончательно дало убедиться, что люди старшего поколения не нужны Кремлю, ведь им необходимо выплачивать пенсии, а доходов государству они не приносят. В тоже время, пенсионеры являются одним из основных электоратов Путина, ведь они являются главными потребителями пропаганды. Поэтому, в преддверье президентских выборов в России 2024 года, Кремль решил “позаботится” о старшем поколении.

“Российских пенсионеров необходимо поддержать с помощью продуктовых карточек и бесплатной еды, у которой заканчивается срок годности”. К такому выводу пришли эксперты Финансового университета при правительстве РФ. Они указывают, что большую часть своих денег пожилые россияне тратят на еду и товары первой необходимости, а именно на лекарства.

В “загнивающем Западе” пенсионеры получают пенсию и льготы от государств, достаточные, чтобы содержать семьи и несколько раз в год летать за границу на отдых. Речи не идет о том, чтобы пожилые люди стояли перед выбором – купить лишнюю буханку хлеба или лекарство от давления, чтобы выдержать очередной “прием” Соловьева на ужин. Такая жизнь, очевидно, для российских пенсионеров является “сатанинской” или недостойной.

Если продуктовые карточки и просрочка из магазинов являются достаточной мотивацией, чтобы в очередной раз проголосовать за ботоксного деда, то, возможно, если в Кремле решать уменьшить высоту мусорных баков, чтобы легче было доставать до дна, пенсионеры отдадут свои голоса досрочно. Действительно, забота в России о старшем поколении не имеет аналогов в мире. Есть чем гордиться.