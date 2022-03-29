За войну с Украиной: «Вова, Гаага ждет»

Активисты вывели на стены посольства РФ изображения «Кремля, пылающий», а также держали плакаты с надписями: «Поздравляем нашу сборную с победой!», «Гаага ждет», «Россия без будущего из-за шизофрении Путина», «Президента РФ пора списывать - чем дальше, тем хуже »,« Путин - х ** ло! »,« Россияне - очнитесь »и другие.

Организатор акции Юрий Федоренко, который возглавляет общественную организацию «АРДИС» (Агентство развития демократии и информационных свобод), пояснил, что цель акции заключается в том, чтобы «Путин не забывал, что рано или поздно его ожидает Гаага»

Федоренко отметил, что желает Путину здоровья, чтобы он «дожил до того момента, когда будет суд в Гааге, послушал приговор и отсидел каждый день с тех лет, ему вынесет суд» ..

Хотя активистов было не много, акция была интересной, неординарной, России напомнили, что она "не братский народ для Украины, а враг», Россией управляет диктатор-шизофреник, которого ждет суд в Гааге.

Также активисты поддержали Национальную сборную Украины по футболу, победившей сборную Швецию и вышла в 1/4 финала: «Поздравляем нашу сборную с победой!».

Кроме того, активисты установили две мощные аудиоколонки, из которых громко звучала украиноязычная патриотическая рок-музыка. Некоторые песни были посвящены украинским защитникам, воинам-киборгам и волонтерам.

Акция прошла спокойно, без провокаций.