«За то, что вы есть» - причины задержания крымских татар

Эдем Семедляев – крымско-татарский адвокат, который вступился за своего соотечественника в правовом контексте. За это его задержали и потребовали раздеться. После отказа, правозащитника арестовали на 12 суток и обязали выплатить 4 тыс. штрафа компенсации.

23 ноября Семедляев должен был выходить из спец-приемника. Люди со всего Крыма приехали встретить своего героя и защитника. Однако, по ведомым только им причинам, российские силовики начали задерживать украинских граждан еще до выхода Семедляева из спец-приемника.

Всего был задержан 31 человек, из них 10 женщин и 4 журналиста. Всех их доставили в Киевское отделение полиции Симферополя, откуда должны развести по разным участкам.

Оккупационные власти настолько чувствуют свою безнаказанность, что уже задерживают людей “за то, что они есть”. Без объяснения причин, без суда, без следствий, без распоряжений. Нет, распоряжения как раз таки будут, и обвинения также будут выдвинуты, однако “задним числом”, как это принято делать в Кремле.

Большой почет крымским татарам, что они даже в такой ситуации показывают сдержанность и не пытаются решить этот, омерзительный во всех отношениях, поступок при помощи грубой силы. Хотя такой метод мог бы спровоцировать волну протестов по всему Крыму, так как оккупантами остается откровенно недовольным большой слой населения полуострова.