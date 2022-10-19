«За родину, за Путина» - за что воюют россияне

22:27 18 октября Киев, Украина

Зомбированные пропагандой, насильно мобилизованные, бегущие от задолженности по кредитам, обыкновенные нацисты и ультраправые – сборная солянка армии агрессора. За исключением нацистов и националистов, а также маньяков “повернутых” на убийствах, после прибытия на фронт, мотивация российского солдата испаряется столь же быстро, как и армейский бюджет оседает в карманах Шойгу.

Прибывая в Украину, русский “Ваня” достаточно быстро прозревает – телевизор обманывал, правительство обманывало, военное руководство обманывало и продолжает обманывать. Он не воюет с НАТО, которое якобы “должно было начать войну против России, если бы та не начала ее раньше”; он не воюет с “укронацистами”, которые “пытают русских и едят русских детей на завтрак”; он не уничтожает “биолаборатории, в которых создали голубей-убийц, для истребления исключительно россиян”. Более того, “Ваня” начинает понимать, что он никого не освобождает и даже не защищает, как ему внушила пропаганда и военное руководство. Местные жители называют его захватчиком и оккупантом, а кто-то даже пытается отравить, подсыпая яд в еду. “Ваню” кругом поджидает смерть и он даже спать не может спокойно, во-первых, от постоянного голода из-за плохого обеспечения, во-вторых, из-за постоянно летающих в небе дронов, которые сбрасывают на его голову гранаты вне зависимости от времени суток. Поэтому, “Ваня” начинает задумываться – “а ради чего я здесь?”.

Ответ на этот вопрос настолько же простой, насколько и глупый – ради Путина. Человек выдумал себе альтернативную реальность, где он “великий собиратель земель русских”, решил, что вся планета Земля это “русская земля” и начал войну. Согласно прогнозам, его рейтинг к 2024 году должен был понизиться до предела, который не позволил бы ему выиграть президентские выборы. Фальсификации превысили бы немыслимых масштабов, что привело бы к масштабным волнениям.

“Маленькая победоносная война” – решил про себя дед и повторно ввел войска в Украину. Действительно, воплотив в жизнь этот сумасшедший план, популярности Путину хватило, чтобы оставаться у власти до конца своей ничтожной жизни. Кроме того, он бы получил доступ к ресурсам Украины, которые трансформировал бы в новые дворцы и яхты. А “Ваня”, тем временем, получил бы блестящую медальку на грудь и отправился обратно домой, рубить дрова и брать кредиты, чтобы собрать своих детей в школу.

Но украинцы это не россияне. Ни смерть, ни разруха их не пугают так сильно, как рабство. Поэтому “маленькой победоносной войны” не получилось. Украина дала отпор такой силы, что даже кремлевская пропаганда не сумела справиться с таким натиском. К сожалению “Ваня”, с детства обученный служить и подчиняться, даже осознав весь ужас своего положения, не в силах что-то предпринять. Конечно, он какое-то время судорожно пытается ухватиться остатками рассудка за пропаганду, что он, якобы, “сражается за правое дело”, но в итоге приходит к неутешительному для себя выводу – “я воюю за Путина, который стал для меня родиной”.