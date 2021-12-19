За публичное отрицание агрессии со стороны России теперь будут штрафовать

“Все наши и иностранные политики, рассказывающие о якобы гражданской войне в Украине, о неукраинском Крыме, должны нести ответственность. Это точно не о свободе слова, а о содействии агрессору. К сожалению, даже на восьмом году войны в Украине находятся политики, которые этого не понимают. Поэтому будем предлагать изменения в Административный кодекс, об ответственности за публичное отрицание агрессии Российской Федерации против Украины”, - заявил Денис Шмыгаль, премьер-министр Украины.

Стоит отметить, что закон будет распространяться только в отношении политических деятелей. Именно они могут своими высказываниями оказывать поддержку России и лоббировать интересы агрессора. Если учесть, что только партия ОПЗЖ выступает за поддержку отношений с Кремлем, так как во главе ее стоит кум Путина, то закон должен помочь, либо прикрыть им рты, либо наполнить казну деньгами. Осталось только разработать план действий, на случай, когда члены оппозиционной партии не станут оплачивать штрафы, ведь с учетом их репутации, такой вариант событий крайне вероятен.