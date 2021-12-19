За что Украина получит 700 миллионов долларов от МВФ

Первый вице-премьер-министр Украины — министр экономики Украины Юлия Свириденко сообщила, что страна получит второй транш от МВФ в размере 700 млн долларов. Эти деньги будут направлены на ликвидацию последствий от коронавирусной инфекции.
Свириденко также отметила: “Получению транша Украиной предшествовал значительный прогресс, который показало наше государство. Реализация ряда структурных реформ. Речь, в первую очередь, идет о реформе в судебной сфере, антикоррупционной политике, усилении независимости Национального банка Украины”.
Нашей стране действительно удалось реформировать многие спектры управления. Это большое достижения, о чем, в том числе, свидетельствует выделение дополнительных кредитных средств от МВФ.Главное, чтобы принятые реформы действительно работали, а законы выполнялись, а за невыполнение законов люди, вне зависимости от их положения, несли заслуженное наказание. Тоже касается и кредита – главное, чтобы деньги действительно пошли “на ликвидацию последствий пандемии”. Коррупция в Украине до сих пор остается на высоком уровне и как бы мы не старались ее побороть, найдутся люди, готовые “удавится” за купюры и приложить “руки к чужому”.
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