За что Украина получит 700 миллионов долларов от МВФ

Первый вице-премьер-министр Украины — министр экономики Украины Юлия Свириденко сообщила, что страна получит второй транш от МВФ в размере 700 млн долларов. Эти деньги будут направлены на ликвидацию последствий от коронавирусной инфекции.

Свириденко также отметила: “Получению транша Украиной предшествовал значительный прогресс, который показало наше государство. Реализация ряда структурных реформ. Речь, в первую очередь, идет о реформе в судебной сфере, антикоррупционной политике, усилении независимости Национального банка Украины”.

Нашей стране действительно удалось реформировать многие спектры управления. Это большое достижения, о чем, в том числе, свидетельствует выделение дополнительных кредитных средств от МВФ.