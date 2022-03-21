Явка во втором туре будет значительно ниже

Основываясь на опыте прошлых лет и сложной эпидемиологической ситуации, явка во втором туре на местных выборах будет ниже, чем в первом.
Об этом заявил политолог Владимир Фесенко.
По его словам, если рассматривать Киев, то часть избирателей может прийти проголосовать против Александра Попова.
Однако, Фесенко отметил, что, в целом, значительная часть избирателей, чьи кандидаты не прошли во второй тур, просто не придут на выборы.
Напомним, явка избирателей на очередных местных выборах 25 октября составила 36,88%.
Напомним, явка избирателей на очередных местных выборах 25 октября составила 36,88%.
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