Явка во втором туре будет значительно ниже

18:25 27 октября Киев, Украина

Основываясь на опыте прошлых лет и сложной эпидемиологической ситуации, явка во втором туре на местных выборах будет ниже, чем в первом.

Об этом заявил политолог Владимир Фесенко.

"Мой прогноз, что точно будет меньше 30%. Это объясняется очень просто, так как значительная часть избирателей, которые голосовали за других кандидатов, не прошедших во второй тур, они просто не придут на выборы" , - рассказал Фесенко.

По его словам, если рассматривать Киев, то часть избирателей может прийти проголосовать против Александра Попова.

"Мотивация будет (проголосовать - ред.) не столько за Кличко, а против Попова", - пояснил политолог.

Однако, Фесенко отметил, что, в целом, значительная часть избирателей, чьи кандидаты не прошли во второй тур, просто не придут на выборы.



Напомним, явка избирателей на очередных местных выборах 25 октября составила 36,88%.