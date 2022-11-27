Ядерное оружие россии – блеф

20:27 27 ноября Киев, Украина

Испытания российского подводного чудо-беспилотника «Посейдон», способного нести ядерный заряд, провалились. Корабли, которые должны были испытывать новое оружие, возвратились в порт с полигона, даже не запустив беспилотник. Путин анонсировал появление “чудо-оружия” почти пять лет назад. «Посейдон» якобы может передвигаться со скоростью 200 узлов “на межконтинентальную дальность”. А печально известный пропагандист Соловьев вообще обещал “потопить” Великобританию одним выстрелом «Посейдона».

Но также как и «Сармат» и «Армата» и прочая чушь из области “аналогов нет”, российский ядерный дрон не более, чем страшная сказка на ночь для зомбированных пропагандой. Это всего лишь прототип, мечты безумных старцев Кремля, придуманные, чтобы ими пугали ручные пропагандисты.