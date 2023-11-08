Я лично и близко не верю, что у рф наладятся какие-то взаимодействия с другими цивилизованными странами!

Вашингтон и Брюссель, скорее всего, таки обсуждают с Киевом перспективу переговоров с москвой.

Как сообщили телеканалу NBC его источники, в США опасаются, что война зашла в некий тупик и у Украины могут заканчиваться боеспособные возможности.

В то же время, по словам источников телеканала, администрация Байдена пока не видит признаков реальной готовности путина к переговорам. Западные чиновники допускают, что президент рф намерен просто «пересидеть Запад». Кремль, нужно понимать, не прочь продолжать эту войну до того времени, пока в западных странах либо не ослабнет общественная поддержка Украины, либо же предоставляемая военная помощь Киеву не станет слишком затратной.

На Западе мнения о войне меняются. Это правда. К лучшему это или к худшему – пока до конца не понятно. Но, на Западе уже меньше, скажу так, доверяют большому оптимизму президента Зеленского. В США уже поговаривают на разных уровнях, что нужно рассматривать какие-то другие варианты развития ситуации. Много кто понимает, что россия отступать не намерена. Много кто считает, что со стороны Запада не будут делаться какие-то радикальные вещи, чтобы что-то кардинально и быстро изменить. Все потому, что многие у нас таки боятся какой-то бешеной реакции со стороны россии. Поэтому, будет определенное давление на Киев (и оно уже растет и растет публично), чтобы как-то в итоге договариваться с дьяволом.

В США уже допускают, что какие-то территории Украины будет практически очень тяжело вернуть. Это экономически будет сложно, ибо там уже произошел большой перестрой под рф. В США отдельные специалисты полагают, что та территория может превратиться во второе Приднестровье или же полностью интегрироваться в рф как еще один какой-то полуавтономный регион. Такие мнения есть, я лишь озвучиваю то, что слышу.

Поэтому, в США уже идет и некая переоценка собственных действий, и переоценка роли и позиции в этом вопросе властей Украины.

Зеленский все равно у нас очень популярный, он харизматичный. Многие хвалят его за храбрость, хотя и подчеркивают, что это – не храбрость делать то, что президент любой страны должен делать по определению. То есть, нормальный президент не убежал бы и так далее, а остался бы со страной, как это и сделал Зеленский.

Во время своей деловой поездки в Европу, которая уже закончилась, я говорил на эту тему с европейскими лидерами мнений и бизнесменами. В США я на эту тему слышу больше разных оценок – и от демократов, и от республиканцев. Немалая их часть считает, что с россией нужно все же как-то договариваться для того, чтобы, в первую очередь, остановился этот медленный и физический, и моральный геноцид украинской нации.

У нас считают, что россия будет продолжать. Что власть из Кремля никуда не собирается уходить. А русские или в страхе будут терпеть, или как «олени» будут верить в ложь и свою же пропаганду. И тут у многих наших в США появляется вопрос: если посмотреть назад (как у нас любят часто говорить: «Hindsight is twenty – twenty» («Задним умом все крепки), то не стоило бы, может, что-то делать по-другому в самом начале? Возможно, Запад не туда направлял Украину? Может, что-то надо было делать раньше и действительно по-иному?

Вот такие сейчас вопросы у нас встают. Не часто и не публично, но в беседах приватных групп, куда я имею доступ, подобные разговоры идут. Мол, неужели мы завели нашего коллегу – Украину – как-то немного не туда?

Часто звучат разговоры о том, как может выглядеть Украина после войны в ее лучшем варианте. Это мнение не только европейцев или американцев, а и бывших украинцев, которые уже долго живут в ЕС и США. Они считают, что в лучшем случае Украина будет аграрной страной с населением 12 – 15 миллионов. Опять же, я только передаю то, что слышу. Да, будет очень сильная армия, но не чересчур мощная (опять же, из-за влияния россии, которая всячески будут стараться этого не допустить). На Западе не очень верят в громадную перестройку Украины после войны. У нас некоторые считают, что, когда Украина снова откроется, то не женщины с детьми массово возвратятся в Украину, а, скорее значительный процент мужчин уедет за границу для того, чтобы воссоединится со своими семьями. И там останутся. Вот такая не очень веселая картина рисуется.

Не простую ситуацию прогнозируют на Западе и относительно военных, которые вернутся домой с нарушенной психикой и злостью на любую власть. Они должны будут найти свое место в жизни: жилье, работу, социальную поддержку и так далее. А вот обеспечит ли их всем этим государство Украина – тут тоже большой вопрос.

После войны (когда она или остановится, или приостановится), те люди, с кем я говорил, считают, что финансирование восстановления Украины не будет таким уж грандиозным, каким хотелось бы украинцам. Да, будут выделяться большие деньги, но это, как высказываются отдельные люди у нас, не оградит украинское общество от конфликтов.

Все это – довольно пессимистичное мнение тех, с кем я говорил. Я их в чем-то понимаю, хотя и не говорю, что с ними согласен. Но, они считают, что именно такая суровая реальность ждет послевоенную Украину на какой-то период времени.

Запад может рассматривать перспективу какого-то договора с рф и будет, очевидно, больше подталкивать власть Украины как-то договариваться. Естественно, Украина не останется в этом процессе одна. В нем будут участвовать дипломаты разных стран в определенной роли. На Турцию, как мы видим, уже не полагаются, другие страны какую-то тоже побочную роль тут играют. Поэтому, скорее всего, ключевым игроком будут все же США. И США будут в итоге настаивать, чтобы стороны пришли к каким-то договоренностям.

Да, в россии потом будут все это выдавать, как полную победу над Украиной и Западом. Но, скажу главное – сама россия остается на поколения и поколения полным изгоем в мире. Я лично и близко не верю, что у рф наладятся какие-то взаимодействия с другими цивилизованными странами. Страны мира – чересчур корыстные и вопросы экономики для них играют ключевую роль. Те же Индия или Китай по отношению к россии вроде как лояльны в чем-то, хотят иметь отношения, но, все равно эти отношения для них: «продай что-то дорого и купи что-то дешево». Тут нет какой-то глубокой идеологии.

Самая большая сложность рф в том, что это – не советский союз. У нынешней россии идеология мертва. Да, она движется пропагандой, есть какой-то типа «патриотизм» у тех, кто реально верит путину и его власти. Есть те, которые просто идут по инерции и тому подобное. Но, все это не достаточно глубоко. Люди все равно в основном озабочены бытом, именно быт у них доминирует. Быт сегодня для россиян – это страх, чтобы никто ничего плохого им не сделал, а дал просто либо выжить в рф, либо уехать в Эмираты или Таиланд (если денег нет – в Грузию или куда-то еще).

Вот такое сегодня на Западе встречается не очень веселое видение того, как все может выглядеть потом. Да, Запад может подталкивать Зеленского к каким-то переговорам. Я думаю, что это уже будет потихоньку начинаться. А после президентских выборов в США, которые довольно скоро, думаю, что какой-то договор должен будет появиться.

Сейчас война в Украине – один из самых важных факторов в выборах в США. Это – одно из самых важных направлений, связанных с дальнейшими международными позициями Вашингтона, которые принципиальны для выборов любого уровня, особенно для выборов президента и особенно сегодня.