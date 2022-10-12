Взрыв на Крымском мосту – провал политической системы путина

23:36 09 октября Киев, Украина

В результате взрыва на Крымском мосту, обвалилось несколько пролетов дорожного покрытия, а также повредилось железнодорожное покрытие. Тем не менее, вечером того же дня, агрессор пустил пробный состав через мост, а соседняя линия автомагистрали осталась целой. Повреждения конструкции не остановили движение через соединительное сооружение, однако показали некомпетентность спецслужб РФ.

Путин – чекист. Он всегда отдавал преимущество бывшим ГБистам при назначении на высокие политические должность в современной России. Колоссальные суммы из бюджета выделялись на спецведомства. Путин предоставил им безграничную власть в стране, и все россияне боялись чекистов, равно как и были уверены в их превосходстве над противником.

Взрыв на Крымском мосту показал, что, несмотря на тотальную слежку и контроль, в Россию были ввезены или (что еще лучше) собраны тонны взрывчатки, довезены до места назначения и успешно приведены в действие лицами, оставшимися незамеченными силовиками. Пока силовики сочиняли фальшивые обвинения, вычисляли зачинщиков протестов, ловили студентов с плакатами “за мир”, в России было сформировано партизанское движение, участники которого до сих пор остаются не идентифицированы чекистами.

Путин заявил, что за взрывом стоит СБУ. То есть, он фактически признал превосходство украинских спецслужб над ФСБ. И если в провалах на фронте без труда удалось обвинить МО РФ, то в случае Крымского моста виновниками провала являются российские чекисты.

То безграничное доверие бункерного деда, которым он наделил силовиков, оправдало себя лишь в неприкасаемой и безграничной коррупции, но не в обеспечении безопасности страны. Это в очередной раз доказывает, что абсолютно вся система власти и контроля в России прогнила насквозь.