Оккупированные территории Луганской и Донецкой областей остаются под контролем Российской Федерации. Тем не менее, Кремль не признает аннексию территорий, а значит, что захваченные области остаются в серьезной изоляции от окружающего мира. Таким образом, цены на продукты питания не привязаны к общему регулятору и варьируются от настроения предпринимателей и местных властей.

Цена на рынках, так называемых ДНР и ЛНР, росли и до этого, однако на прошлой неделе было замечено, что за 1кг картошки стали просит от 100 рублей и выше. На сегодняшний день это около 36-37 грн.

Такие цены на картофель, как объясняют предприниматели, обусловлены повышением возросшими таможенными пошлинами. Дело в том, что на оккупированных территориях сельское хозяйство не в силах обеспечить достаточный объем производства овощей, поэтому их завозят из Ростовской области, а также везут из Азербайджана и Грузии.

С другой стороны, так называемый глава оккупированной части Донецкой области Денис Пушил утверждает, что никакого повышения таможенной пошлины не было, а повышение цен недопустимо в связи с низким уровнем дохода большинства людей проживающих на оккупированной территории.

Между тем, картошка – не единственный продукт, цена которого стала “заоблачной” в, так называемых, ДНР и ЛНР. Мясо курицы, свинина, говядина, помидоры и другие овощи также резко подорожали.

Предприниматели, пользуясь отсутствием регулятора цен в пределах оккупированных территорий, могут выставлять любой ценник на свою продукцию. Так называемые власти, стараются заработать на сложившейся ситуации и поднимают налоги на ввоз продуктов, а также на предпринимательскую деятельность. Россия, со своей стороны, не признает и не признает аннексию части украинской территории, чем постепенно превращает, так называемые, ДНР и ЛНР в подобие непризнанной Приднестровской республики, где до сих пор люди живут, как во времена СССР конца 80-х, начала 90-х годов.