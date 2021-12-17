19:28 20 Июль Киев, Украина

Кадыров "вдруг" вспомнил эпизод из шоу студии Квартал 95, где его показали плачущим и потребовал от президента Украины подтверждения извинений, которые Владимир Зеленский уже приносил ему, не будучи у руля страны.

Ситуацию проанализировала политтехнолог Екатерина Одарченко:



"Это однозначно способ делегитимизации украинской власти. Россия ведет против Украину гибридную войну – и действует не только танками (на Донбассе), но и информационными методами. Главные меседжи России – "в Украине слабая власть, а у нас - сильная", "сравните императора Путина, который всё контролирует – и комика Зеленского, который контролирует мало что".



Поэтому такого рода обращения – часть одной общей стратегии. Как является частью стратегии и то, что после становления Зеленского президентом в РФ начали показывать сериалы и шоу с его участием, чтобы сформировать определенный диссонанс.



В данном случае Кадыров выступает, как марионетка Москвы, а ответ Украины в данном контексте никого не интересует. Для России главное – всеми способами продолжить расшатывать ситуацию в нашей стране, добиваясь возвращения Украины в свою геополитическую орбиту".