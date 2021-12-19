Выход областей Украины из “красной зоны” уже близко

По словам министра здравоохранения Украины Виктора Ляшко, некоторые регионы Украины могут выйти из “красной зоны” эпидемиологической опасности уже со следующей недели: “Начало выхода регионов из “красного” уровня эпидопасности прогнозируемо можно ожидать на следующей неделе. Есть ряд областей, в которых уменьшился процент заболеваемости, выписки начали стабильно преобладать над госпитализациями, также снизился и процент занятых коек с кислородом”.

Это хорошие новости, тем не менее, Ляшко также сказал, что Виницкая область, с 18 ноября, наоборот, только попадет в “красную зону”.

Несмотря на это, прогноз о постепенном улучшении эпидемиологической ситуации в стране ободряет. Причиной тому стали и вовремя введенные ограничения, которые не позволили критично перегрузить систему здравоохранения, и продолжающаяся массовая вакцинация, к которой люди начали относиться с большим пониманием и доверием. В случае, если будут происходить новые волны заражения коронавирусной болезнью, Украина будет знать, как эффективно с ними справляться.