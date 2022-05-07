Выход на границы 2014 года

Заявив о своем желании стать членом Евросоюза в декабре 2013 года, Украина, потеряв территории и не в силах вернуть их военным путем, не могла позволить себе развязать новый конфликт, даже когда окрепла. Это противоречило требованиям европейских партнеров, которые могли отказать Киеву во вступлении в ЕС в ближайшее время, из-за его агрессии.

После начала полномасштабного вторжения, Владимир Зеленский также подчеркнул, что Крым не будет возвращен силовым путем, хотя об оккупированных с 2014 года территориях ОРДЛО речь уже не шла. В тоже время, эти вопросы были предметом переговоров, и, представляя страну цивилизованного мира, украинская делегация не могла на них не присутствовать и не пытаться найти дипломатическое решение вопроса.

Однако, рашисты не прекращали совершать военные преступления: насиловали, убивали, воровали детей, депортировали украинцев, применяли запрещенные боеприпасы и т.д. При этом, Зеленский заявил, что если это продолжиться, Украина выйдет из переговоров, а война будет закончена на поле боя.

В последнее время, о переговорах ничего не слышно. Известно, что они, якобы, продолжаются ежедневно в онлайн-формате, однако, по большому счету, переговорами это назвать трудно. Следовательно, систематичные нарушения оккупантами правил и обычаев войны, привели к тому, что им теперь не удастся остановить битву, даже когда до них, наконец дойдет, что рашистская кампания проиграна.

Начало снабжения Украины западным оружием в неограниченном количестве, которое отличается от первых поставок своей смертоносностью, эффективностью и необходимостью, ставит крест на планах Кремля достичь хоть каких-то политических или стратегических успехов на войне.

Очевидно, что имея мощный военный потенциал, который будет демонстрироваться на поле боя ежедневно украинскими военными, а также отказ от переговоров, в связи с систематичными военными преступлениями рашистов и полная поддержка Запада в этом, не оставляют выбора Украине, кроме как полный возврат своих территорий до границ 2014 года. Это значит, что самопровозглашенные республики останутся лишь на черных страницах истории нашей страны, а представители ФСБ приняли верное решение в начале войны, что продали недвижимость в Крыму и выехали оттуда как можно скорее.