Выборы в ОРДЛО: нереальные фантазии Кремля

19:24 21 Август Киев, Украина

Во время очередного заседания ТКГ представитель Кремля и сепаратисты выдвинули украинской стороне новое условие, в котором требуют проведения выборов на территории ОРДЛО.

Эксперт по политике Александр Солонтай подчеркнул, что даже в случае внесения изменений ВР в постановление о местных выборах обеспечить избирательный процесс на оккупированных территориях невозможно.

«Это нереальные фантазии, потому что там просто нет возможности формировать избирательные комиссии. Да и вообще выборы на оккупированных территориях невозможны хотя бы потому, что избирательные сроки запущены, территориальные комиссии не сформированы и просто наверстать невозможно. Даже если внести изменения в постановление, это ничего не изменит», – сказал Солонтай.

Он добавил, что условия России о блокировании всех остальных процессов по урегулированию конфликта в случае отказа Украины проводить выборы в ОРДЛО ни на что не повлияют, так как работа во всех форматах и без этого заблокирована.