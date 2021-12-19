Выборы в Беларуси: Украине нужно быть в нейтралитете
19:47 29 Июль Киев, Украина
Задержание боевиков ЧВК Вагнер, свидетельствует о прямом вмешательстве России, Кремль будет расшатывать обстановку в республике перед президентскими выборами. Политолог Михаил Дяденко объяснил, как это может отразиться на Украине.
«На самом деле появление наемников ЧВК «Вагнер» говорит о том, что будут пытаться взять контроль над ситуацией в республике и привести лояльную к России власть. Это действительно для Белоруссии очень тревожная ситуация. Отразится ли она на украинских делах? Если Украина будет сохранять нейтралитет и максимально осторожно комментировать ситуацию, то никоим образом нам это не грозит. Если Лукашенко удастся переломить ситуацию и в очередной раз стать президентом, то в общем для Украины это будет позитивное развитие событий, поскольку Лукашенко будет своеобразным гарантом невмешательства в Украине России со стороны Беларуси», –
отметил Дяденко.
Политолог обратил внимание, что несмотря на отсутствие демократических процессов в Беларуси, в Украине на сегодняшний день сложилась такая ситуация, при которой действующий президент соседней страны более предсказуемый относительно угроз, что могут возникнуть перед Украиной от России с территории Беларуси.
Дяденко добавил, что Украине необходимо придерживаться нейтралитета относительно избирательного процесса в соседней стране.
«То, что произошло и то, что происходит в Беларуси, – это внутреннее дело Беларуси. Но для господина Лукашенко ситуация неприятная. Она свидетельствует о попытках Российской Федерации вмешаться во внутренние дела соседнего государства и, конечно, это может вызвать определенные волнения. Если задержана одна группа, еще могут быть другие группы, целью которых будет дестабилизация ситуации в Беларуси и провоцирование каких-то непонятных событий, которые могут привести к гибели людей», – рассказал политолог.
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