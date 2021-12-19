Выборы в Беларуси: Украине нужно быть в нейтралитете

19:47 29 Июль Киев, Украина

Задержание боевиков ЧВК Вагнер, свидетельствует о прямом вмешательстве России, Кремль будет расшатывать обстановку в республике перед президентскими выборами. Политолог Михаил Дяденко объяснил, как это может отразиться на Украине.

«На самом деле появление наемников ЧВК «Вагнер» говорит о том, что будут пытаться взять контроль над ситуацией в республике и привести лояльную к России власть. Это действительно для Белоруссии очень тревожная ситуация. Отразится ли она на украинских делах? Если Украина будет сохранять нейтралитет и максимально осторожно комментировать ситуацию, то никоим образом нам это не грозит. Если Лукашенко удастся переломить ситуацию и в очередной раз стать президентом, то в общем для Украины это будет позитивное развитие событий, поскольку Лукашенко будет своеобразным гарантом невмешательства в Украине России со стороны Беларуси», – отметил Дяденко.

Политолог обратил внимание, что несмотря на отсутствие демократических процессов в Беларуси, в Украине на сегодняшний день сложилась такая ситуация, при которой действующий президент соседней страны более предсказуемый относительно угроз, что могут возникнуть перед Украиной от России с территории Беларуси.

Дяденко добавил, что Украине необходимо придерживаться нейтралитета относительно избирательного процесса в соседней стране.