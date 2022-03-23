Выборы не изменят переговорный процесс по Донбассу

15:50 28 октября Киев, Украина

Леонид Кравчук считает, что Местные выборы не повлияют на очередной раунд переговорного процесса ТКГ по Донбассу

Такое заявление первый президент Украины сделал 28 октября.

"Россия не разблокирует переговорный процесс после выборов в Украине. Это точно. Я уже это вижу из материалов, которые они раздают", - сказал Кравчук.

На 29 октября запланирована очередная видеоконференция трехсторонней переговорной группы. По мнению Леонида Кравчука, российская сторона не намерена идти на компромисс. От очередной встречи переговорщиков, по мнению украинского представителя, не стоит ждать прорыва.

"Но все может быть. Посмотрим, как пойдет разговор", - резюмировал Кравчук.

Почему переговоры по Донбассу зашли в тупик.



В августе Леонид Кравчук заявлял, что во время переговоров российская сторона выдвинула ультиматум из-за позиции Верховной Рады по местным выборам. Речь идет о постановлении "О назначении очередных местных выборов в 2020 году" и соответствии документа Минским соглашениям. Россия блокировала работу любой из подгрупп, пока не будет рассмотрен упомянутый вопрос. Москва требовала, чтобы местные выборы также прошли на оккупированной территории.