Выборы мэра столицы: какими были электоральные настроения киевлян

21:34 27 октября Киев, Украина

Согласно результатам подсчета 99,5% протоколов, Виталий Кличко с показателем в 50,6% голосов побеждает в первом туре выборов мэра Киева.

Политолог Петр Охотин отметил, несмотря на высокий результат Кличко в столице, поддержка киевлянами ОПЗЖ свидетельствует о поляризации электоральных интересов.

«На самом деле, если говорить о Киеве, очевидно, что ОПЗЖ набрала голоса из-за того, что происходит поляризация общества со времен Евромайдана. Многие люди с пророссийскими взглядами начинают голосовать за пророссийские силы», — сказал Охотин.

Политолог отметил, что в Киеве наблюдается поляризация со времен Евромайдана.

«Такой реванш ОПЗЖ стал возможен за счет того, что «слуги народа» начали терять поддержку. Во многом за партию власти голосовали люди, которые разочаровались в старых политиках, но не поддерживали власть, которая была в то время. Поэтому, если мы говорим об ОПЗЖ, это то, что способствовало этому. Конечно, большое влияние осуществлялось за счет телеканалов, которыми владеет Медведчук», — сказал Охотин.

Эксперт добавил, несмотря на высокие предварительные результаты ОПЗЖ, киевляне поддержали действующего мэра Виталия Кличко.