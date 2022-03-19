Выборы мэра столицы: какими были электоральные настроения киевлян

Согласно результатам подсчета 99,5% протоколов, Виталий Кличко с
показателем в 50,6% голосов побеждает в первом туре выборов мэра Киева.
Политолог Петр Охотин отметил, несмотря на высокий результат Кличко в столице, поддержка киевлянами ОПЗЖ свидетельствует о поляризации электоральных интересов.
«На самом деле, если говорить о Киеве, очевидно, что ОПЗЖ набрала голоса из-за того, что происходит поляризация общества со времен Евромайдана. Многие люди с пророссийскими взглядами начинают голосовать за пророссийские силы», — сказал Охотин.
Политолог отметил, что в Киеве наблюдается поляризация со времен Евромайдана.
«Такой реванш ОПЗЖ стал возможен за счет того, что «слуги народа» начали терять поддержку. Во многом за партию власти голосовали люди, которые разочаровались в старых политиках, но не поддерживали власть, которая была в то время. Поэтому, если мы говорим об ОПЗЖ, это то, что способствовало этому. Конечно, большое влияние осуществлялось за счет телеканалов, которыми владеет Медведчук», — сказал Охотин.
Эксперт добавил, несмотря на высокие предварительные результаты ОПЗЖ, киевляне поддержали действующего мэра Виталия Кличко.
«В данном случае то, что Кличко лидирует, это ожидаемо, потому что он положительно воспринимается большинством категориями киевлян», — пояснил он.
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