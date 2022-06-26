Введенные санкции только начинают действовать

ольшую роль в жизни российских граждан играет пропаганда. Ее влияние порой заставляет задуматься, что для них важнее – “еда или телевизор”? Превращая свое население в зомби, правительство Кремля буквально добилось создания виртуальной реальность на территории России. Если с телевизора скажут что “черное – это белое”, зомбированные поверят.

Так происходит и с санкциями. Цены на товары взлетели, многие потеряли работы, однако в стране продолжают винить Запад вместе с Украиной во всех своих бедах и говорить, что “санкции – это время возможностей”. Они продолжают оправдывать Путина, называя его “лучшим президентом”, однако именно он развязал войну и продолжает разрушать страну. Более того, “бункерный” открыто об этом заявляет сам и через своих прихлебателей, но с одной оговоркой – “нас заставили”, “не было другого выбора”.

Так или иначе, санкции против России введены, более чем оправдано и даже в некоторых случаях, ограничения не достаточно жесткие. При этом их последствия только-только начинают ощущать россияне. Международные компании, которые ранее лишь приостанавливали свою деятельность в РФ, объявляют о полном уходе с российского рынка. Это значит, что люди, которые пребывали в состоянии простоя, но получали при этом зарплаты, вскоре окажутся безработными. Запасы сырья для производства продукции начинают истощаться, что также приведет к закрытию заводов или сокращению штата. Кроме потери заработка, цены, буквально на все товары и услуги, продолжат расти. И это последствия первых санкций введенных 22-28 февраля.

Масштабные ограничения, вроде отключения от SWIFT и нефтяного, а в будущем, газового эмбарго, по настоящему скажутся минимум через год, когда бюджет РФ окажется без главного инструмента пополнения казны.

Вероятно, в какой-то момент россияне все же заметят, что в их стране происходит что-то не так, если миллионы человек остаются безработными, цены продолжают расти, валюту невозможно купить, “импортозамещение” не работает, а правительство богатеет и говорит, что все в порядке, “так и должно быть”. В этот момент можно будет проверить, что же для россиянина важнее – “телевизор или еда”?