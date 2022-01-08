Введение иностранного контингента

ОДКБ – организация договора о коллективной безопасности. Это пророссийское военное объединение. Его задачей является защита своих участников от иностранного вторжения.

В случае с Казахстаном, никакого иностранного вторжения нет, жители проводят внутренние митинги и протесты, пусть и не мирные, как в Белоруссии. Однако, на сегодняшний день не известно о вмешательстве в дела республики извне. Это означает, что привлечение иностранных войск для подавления внутреннего конфликта, по меньшей мере, не соответствует правилам ОДКБ.

Ситуация в Казахстане напоминает 2014 год в Украине, с несколькими отличиями. Народ действует более жестко, а власти страны решили заблаговременно и открыто обратиться к России за помощью.

По состоянию на 6 января известно, что российские военные уже начали спецоперации в Казахстане, а военные республики зачищают Алма-Аты, самый большой город страны, от протестующих с использованием стрелкового оружия и бронированной военной техники.

Выходит, что военные Казахстана убивают протестующих своими силами. Для какой цели им потребовалось вводить иностранный контингент – не понятно.