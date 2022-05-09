Вторая волна наступления приостановилась

Силы, брошенные на захват востока и юга Украины, изначально были недостаточны для проведения успешных наступательных действий. Тем не менее, нельзя сказать, что рашисты не сумели захватить несколько десятков населенных пунктов и нанести ущерб, как нашим военным, так и мирным жителям в городах и селах, находящихся в непосредственной близости от места ведения боевых действий.

В тоже время, как отмечали военные эксперты, ни численность живой силы, ни количество техники не было достаточно для захвата новых, стратегически значимых участков украинской территории. Тем более, рашисты не смогли бы обеспечить себе выход на административные границы Донецкой и Луганской областей или сухопутный, контролируемый коридор в Приднестровье.

Как итог, через три недели наступательных действий, силы рашистов выдохлись. Противник ведет обстрел украинских позиций из артиллерии, а также ожидает пополнения для перегруппирования. Как стало известно, из Воронежской области, из консервации было доставлено на фронт 60 БМП-1 и 17 танков с конца апреля по начало мая. Для справки, БМП-1 – модель бронированной машины пехоты образца 1966 года. В 1983 году его и вовсе прекратили выпускать из-за морально-устаревшей комплектации. Если резервы оккупантов будут все подобного качества, то их и резервами назвать сложно. Особенно, после того, как украинская сторона получит необходимую западную технику.

Безусловно, война продолжится. Украинцы будут погибать до тех пор, пока последний рашист не покинет украинскую землю, либо не ляжет в нее. Но в том, что Украина победит в этой войне – не остается сомнений.