Вторая волна Covid-19 уничтожает российскую государственность

Санитарное, экономическое и политическое состояние России во время второй волны Covid-19 угрожает самому ее существованию. Если во время весеннего пика эпидемии Россия приняла драконовские меры. Подавляющее большинство магазинов и культурно-досуговых учреждений были закрыты, а десятки миллионов россиян подверглись строгому карантину. Эти меры были внезапно отменены в июне, перед проведением голосования по конституционной реформе, предоставляющей Путину право оставаться у власти до 2036 года.

Сегодня суровые меры уже не в ходу. Власти, судя по всему, делают ставку на то, что опыт, полученный весной, позволит выдержать вторую волну. Экономическое положение также способствует нежеланию властей снова снижать активность в стране. По словам председателя Счетной палаты Алексея Кудрина, в 2020 году падение валового внутреннего продукта (ВВП) России может составить от 4% до 5%. Количество бедных (живущих с ежемесячным доходом ниже прожиточного минимума в 138 евро) также увеличилось на 1 млн и достигло 20,5 млн человек.

Хотя с марта границы страны закрыты, Россия, похоже, живет беспечно. Даже в Москве обстановка резко изменилась. Закрытие баров или ночных клубов, которые часто бывают переполнены, даже не стоит на повестке дня, а обязанность носить маски в транспорте, строго соблюдаемая весной, стала очень условной.

Основная часть выступлений Путина и освещения в СМИ относительно коронавируса касается вакцины "Спутник V", с помощью которой Россия намерена сыграть ведущую роль на мировой арене. Вакцинация стала там трендом, и по телевидению регулярно показывают привитых звезд или собирают отзывы от довольных вакцинированных людей. Помимо прочих торжествующих формулировок, от ведущего Первого канала можно было услышать любопытную аналогию: в то время как западные вакцины "дорогие и капризные", "Спутник V" "неприхотлив и надежен, как автомат Калашникова. Название вакцины также должно напоминать о первом спутником, успешно запущенным Советским Союзом в космос в 1957 году.

Уже в январе 2021 года ожидаются первые поставки в Индию, Бразилию, Южную Корею, Китай "и еще четыре страны", готовые производить вакцину у себя дома. Регулярно упоминаются другие страны, либо как участвующие в испытаниях вакцины "Спутник V", либо как будущие клиенты, например, Мексика или Пакистан. Также тщательно подготавливается поставка пробной партии российской вакцины в Венгрию. Всего, по данным РФПИ, более 40 стран будут заинтересованы в получении 1 млрд. вакцин, то есть 2 млрд. доз.

Проблемой для продажи "Спутника" является то, что на Западе к российской вакцине в целом относятся критически. Это объясняется недоверием, выражаемым многими учеными по поводу поспешности, которую Москва проявила с лета с, якобы, уже созданной вакциной. О том, что "впервые в мире зарегистрирована" вакцина от Covid-19 Путин объявил 11 августа. На самом деле речь шла о разрешении на переход к третьей фазе испытаний, и такой шаг несколькими неделями ранее уже сделала китайская фирма CanSinoBio.

И хотя "Спутник V" позиционируется как предмет гордости РФ и лично Путина, теперь выясняется, что для производства вакцины недостаточно мощностей и что врачи, привитые вакциной, получившей амбициозное политическое название, заболели Covid-19. Из фармацевтических кругов также просочилась информация о наличии трудностей в обеспечении стабильности вакцины, то есть одинакового качества всех ампул. В биореакторе производится около 500 мл, потом количество вакцины должно быть увеличено до десятков литров. Но для этого необходимы большие биореакторы. А их в России не хватает.

Неопределенность нынешней ситуации также усугубляется стойким недоверием людей к публичным выступлениям представителей власти и лично Путина. Согласно официальным данным, на сегодняшний день от заражения коронавирусом скончалось более 32 тыс. россиян. А на юге России в целых регионах уже не хватает свободных аппаратов ИВЛ в клиниках. Там умерших от коронавируса складывают под брезентом. Если с момента начала пандемии низкая смертность (менее 23 тыс. смертей) считалась признаком успеха России, то показатели смертности с апреля по август выявляют избыточную смертность по сравнению с предыдущим годом на 11,5% (+ 27,8% в Москве, + 51,5% в Чечне). По мнению опозиционного демографа Алексея Ракши, эти данные показывают, что количество смертей от коронавируса было как минимум в два раза больше, чем сообщали российские власти.

Получается, россиянам остается традиционно только «верить в Россию».

Ведь там, где пандемия превращает больницы целых регионов в морги, а мертвых складывают под тентовыми навесами, людям не остается ничего, кроме веры.