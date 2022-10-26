«Вторая армия мира» обитает в свинарнике

12:48 26 октября Киев, Украина

Кадры с позиций террористов в Украине несколько обескураживают тем, что они располагались в свинарнике. Неизвестно, было ли это заброшенное сельхоз здание или оккупанты выгнали оттуда свиней. Однако, кроме насмешек, вроде “какие люди, такие и условия проживания”, “россияне разместились там, где им привычней жить”, это показывает низкий уровень снабжения армии агрессора.

Дело в том, что свинарники, коровники и другие помещения, предназначенные под разведение скоты и птицы в промышленных масштабах, имеют достаточно хорошую теплоизоляцию, чтобы животные не мерзли в зимний период. На данный момент ночи стали холоднее и спать на улице чревато потерей здоровья. Поэтому, оккупанты ищут места, где можно было бы переспать в более-менее теплом помещении.

Рассказы о плохом обеспечении армии агрессора не являются вымыслом или пропагандой. Россияне попросту не имеют материалов для обустройства блиндажей, а также элементарных теплых спальных мешков и прочего снаряжения, сохраняющего тепло. Что уж говорить о печах типа “буржуйка”, топливных котлах и, тем более, электрообогревателях. Не исключено, что в течении зимы, большая часть мобилизованных вымрет из-за холода и болезней. Поэтому использование свинарников и других, омерзительных на первый взгляд помещений, в таких условиях, является альтернативой отмороженным внутренним органам.