Всякая религия становится опасной после соприкосновения с россией

16:26 27 ноября Киев, Украина

СБУ провела обыск в помещениях Сарненской епархии УПЦ в Ровенской области после анонимного звонка, в котором сообщили о причастности руководства епархии в укрывательстве диверсионно-разведывательных групп, зашедших из Беларуси. На территории монастырей епархии найдены пропагандистские материалы. В управлении Сарненско-Полесской епархии УПЦ обнаружены средства в сумме 800 тыс. грн и 17,5 тыс. дол. Начато расследование деятельности по управляющему епарху митрополиту Анатолию (Гладкому).

Такие новости не должны удивлять. Религия всегда являлась одним из главных методов Кремля по управлению населением. Это относится не только к христианству, но и к другим конфессиям. СБУ должны продолжить проверки в церквях, монастырях и лаврах на территории Украины, чтобы предотвратить подрывную деятельность врага.

Чего стоит недавнее песнопение в Киево-Печерской лавре за “здравие России”. Главной причиной такой “преданности” Кремлю является ежегодное финансирование спецслужбами агрессора “священнослужителей” в Украине, да и не только. Эти люди уж точно не представляют Бога, а видят в своей профессии безналоговый способ заработка. Если это не так, то откуда у всех высокопоставленных “боговеров” иномарки за сотни тысяч долларов?