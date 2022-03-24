ВСУ готовятся наступать

Украина ожидает поставки вооружения, которое, по словам западных и украинских представителей, должно стать решающим для хода войны. Первая партия ПЗРК «Stinger» и дронов-камикадзе уже поступила в Украину, остальное вооружение ожидается со дня на день.

Тем не менее, даже без новых поставок оружия, ВСУ медленно, но уверенно оттесняют противника от столицы. Это подтверждает высокопоставленный представитель Министерства обороны США. По его словам, оккупантов оттеснили на 25-35 км к востоку от Киева. “Российские силы находятся примерно в 55 км от центра Киева на восток, что на 25 - 35 км больше, чем в том же месте вчера”, - сказал чиновник. По его словам, к северо-западу от центра Киева российские силы окапываются и занимают оборонительные позиции. Сейчас они остаются в 15-20 километрах от центра Киева на северо-запад.

Отрезая пути снабжения, оставляя противника замерзать без еды, топлива и боеприпасов, украинцы успешно добивают деморализованных оккупантов или берут в плен тех, кто решил добровольно сдаться. Таким образом, постепенно и уверенно, ВСУ отбрасывают силы рашистов обратно к границам их страны.

После того, как противник будет уничтожен на правом берегу Днепра, украинские военные смогут направить свои силы на освобождение оккупированных территорий левого берега, а также прейдут на помощь находящимся в осаждении городам.