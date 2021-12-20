«Встретим во всеоружии»: ситуация на украино-белорусской границе

Постройка стены или “интеллектуальной границы” еще не началась, однако украинцы могут спать спокойно, ведь с севера вряд ли хлынут мигранты с Ближнего востока. Если такое и произойдет, то наши военные не дадут им пройти.

“Кроме резервов увеличения плотности охраны границы из-за увеличенного количества пограничных нарядов, применяются также и беспилотные летательные аппараты для мониторинга границы, авиация пограничников. В нашей служебной деятельности мы учитываем и информацию разведки, в том числе разведки Государственной пограничной службы относительно возможного движения мигрантов в сторону Украины. Наращиваются силы и с помощью кинологических подразделений. Ситуация сейчас спокойная”, - сообщил спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко.

Несмотря на уже имеющееся подкрепление на украинской границе, военные продолжают прибывать. Группа из подразделения быстрого реагирования Национальной гвардии Украины 17 ноября также отправилась на украино-белорусскую границу. Тяжелой техники нет, однако большое количество авиации поможет быстро идентифицировать незаконно пересекающих границу субъектов.

В тоже время, Украине следует быть на чеку, так как не исключено, что миграционный кризис был спровоцирован, чтобы отвлечь внимания от Донбасса. В случае, если ВСУ слишком сконцентрируются на северной границы, оборона на востоке может ослабнуть.