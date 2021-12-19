Встречи по вопросам Донбасса не внушают оптимизма

Переговоры по урегулированию ситуации на Донбасе, как в формате "нормандской четверки" так и в рамках Минской Трехсторонней контактной группы, не принесли результатов. Вот, что об этом думает налитик Мария Кучеренко:
"Итоги встречи внешнеполитических советников Н4 и последующие комментарии сторон не внушают оптимизма относительно дальнейших перспектив урегулирования. Хотя никакой сенсации во время этой встречи озвучено не было. РФ по-прежнему настаивает на политической части урегулирования в своем собственном прочтении в обход безопасности. Для Украины это по-прежнему неприемлемо.
Российская сторона подтвердила всё то же самое, о чём говорила с момента отказа Украины от идеи Консультативного совета – намерение продавить прямой диалог между официальной украинской властью, и незаконными вооруженными формированиями (НВФ), подконтрольными России, на уровне подгрупп ТКГ. В частности, Дмитрий Козак (замглавы Администрации президента РФ – ред.) заявил, что удалось достичь определенного прогресса в части согласования дополнительных мер по прекращению огня.
На этом фоне стоит отказаться от практики обсуждения политических вопросов до достижения серьезного и видимого прогресса с безопасностью. И не стоит пытаться форсировать проведение новой встречи в нормандском формате – во-первых потому, что требования парижского саммита не выполняются в первую очередь российской стороной, а во-вторых потому, что практика прошлого года показала, что встреча как таковая не должна быть самоцелью".
А проект этих мер, который Россия презентовала через боевиков, сводился к прямой коммуникации между высшим украинским военным командованием и фейковыми "СЦКК ЛДНР". Разумеется, это категорически неприемлемо для Украины. Но этот месседж российской стороны должен четко сказать всей украинской переговорной команде (как в ТКГ, так и в нормандском формате) – расслабляться категорически нельзя. Россия не намерена ослаблять своего давления на Украину в рамках существующих форматов, и будет пытаться так или иначе продавливать прямой диалог между официальным Киевом и боевиками.
На этом фоне стоит отказаться от практики обсуждения политических вопросов до достижения серьезного и видимого прогресса с безопасностью. И не стоит пытаться форсировать проведение новой встречи в нормандском формате – во-первых потому, что требования парижского саммита не выполняются в первую очередь российской стороной, а во-вторых потому, что практика прошлого года показала, что встреча как таковая не должна быть самоцелью".
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