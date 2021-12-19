Встречи по вопросам Донбасса не внушают оптимизма

20:51 09 Июль Киев, Украина

Переговоры по урегулированию ситуации на Донбасе, как в формате "нормандской четверки" так и в рамках Минской Трехсторонней контактной группы, не принесли результатов. Вот, что об этом думает налитик Мария Кучеренко:



"Итоги встречи внешнеполитических советников Н4 и последующие комментарии сторон не внушают оптимизма относительно дальнейших перспектив урегулирования. Хотя никакой сенсации во время этой встречи озвучено не было. РФ по-прежнему настаивает на политической части урегулирования в своем собственном прочтении в обход безопасности. Для Украины это по-прежнему неприемлемо.