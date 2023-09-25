Встреча Зеленского с Байденом. Что говорят в США

Важность именно этой его поездки в США состоит в том, что встречи будут не только с Байденом, но и с другими лидерами и политиками ведущих государств мира. Очевидно, что главная цель – укрепить поддержку Украины против военной агрессии РФ.

Эта встреча более важна, как мне кажется, чем предыдущие, которые происходили между двумя президентами с начала полномасштабного вторжения России. Если встреча будет правильно представлена нашими СМИ, то это может способствовать еще большему давлению на разделенных сегодня республиканцев. Часть из них хотела бы остановить поддержку Украины. И даже не потому, что они считают, что в Украине коррупция и тому подобное, а потому, что они думают, что эту войну Украина все равно выиграть полностью не сможет, так что будет еще больше расходов со стороны США и, мол, Америка таки должна фокусироваться на собственных проблемах, а не воевать с Россией из-за Украины.

Выборы в США начинают приближаться и все становится «вооружением». Часто наши политики не учитывают суть, а смотрят на то, как именно и чем можно воспользоваться в тот или иной момент, заработать себе преимущества и нанести вред оппозиции. Поэтому будет и критика этой встречи Зеленского с Байденом. Но я думаю, что если президент Украины выстроит правильные линии и найдет правильные аргументы, вопрос поддержки Украины точно продвинется.. При этом подобная оптика крайне важна для Киева: чем больше Зеленский будет встречаться с политиками на Западе, тем сильнее он станет в Украине. Международное восприятие к нему в этом вопросе – очень важный фактор.

Не знаю, будет ли президент Зеленский в военном наряде или в костюме с галстуком. Почему я об этом говорю вообще. В США этот момент часто обсуждают и многие считают, что не очень правильно появляться на столь высоком уровне не в виде, которого однозначно требует протокол. Это будто странно звучит, но у нас некоторые на это обращают большое внимание (некоторые говорят даже, что в таком внепротокольном наряде Зеленский выглядит больше актером). В США, чтобы все поняли, люди иногда суды проигрывают лишь потому, что кто-то был в, например, некрасивой рубашке или галстуке, или кому-то из присяжных вдруг не понравилась массивная пряжка на пояс подсудимого. Я веду к тому, что человеческий фактор очень часто своеобразно проявляется в подобных ситуациях.

Само время встречи Зеленского и Байдена важно потому, что в США скоро выборы. Республиканская партия совсем разделилась. Сейчас у GOP есть позиции, которые против демократов и призывают давить на Украину, чтобы она договаривалась с Россией, чтобы Украина что-то отдала и таким образом остановилась война. Хотя лично я не слышал ни от кого каких-либо логических вариантов и не думаю, что они вообще возможны без очень сильного давления на Россию со стороны цивилизованного мира. Только мощное давление, ведь РФ может сделать вид, что на что-то пристала, а затем вернуться к войне через год или два. Веры этой стране нет и быть не может.

Байдену, с одной стороны, нужно будет поддерживать Украину в этой войне. Но, с другой стороны, нужно будет предлагать какие-то решения – как решать проблему, каким образом. Поэтому, хотя все подобные встречи между политиками и символичны, но эти символики сейчас точно приведут к каким-либо конкретным результатам.

Байден, я убежден, будет очень мощно продвигать тему принятия Украины в НАТО. Точно будут разговоры на эту тему в США. Равно как и будут дискуссии по поводу увеличения финансов для Украины, чтобы это решение результативно прошло потом через Конгресс.

Мы хорошо понимаем, что пропагандисты РФ всячески будут нивелировать важность нынешней политической недели в США. Так же, как они пытаются обесценить все, что только возможно, нагло оскорбляя и лгая тех же руководителей и должностных лиц США разных уровней. Сказать, что мы думаем? А ничего. Ничего хорошего. В наших СМИ вообще ничего не пишут о том, что Россия говорит или думает о США. У нас Россию обливают грязью не меньше, поверьте. Ужасно ее позорят. Поэтому роли не будет иметь никакой. И даже те, кто слышат в США негатив об Америке, хорошо понимают, что это просто тупая риторика и грязная пропаганда России.. Мы уже с РФ не на том уровне находимся. Это не просто уровень полного отсутствия адекватной коммуникации, а это уже уровень оскорблений, когда мы превращаем их в настоящих монстров (и они делают по отношению к американцам то же самое). Да, это недостойно с человеческой точки зрения. Однако, там это работает на массы. А массы больше поддаются эмоциям. Так что с РФ все только ухудшается.

Резюмирую. Это будет не просто и не только встреча Зеленского с Байденом. Будут встречи и с представителями стран, позиции которых в отношении этой войны были не столь жесткими, как бы того хотелось. Я говорю о том же Израиле, Казахстане и т.д.. Итак, есть комплекс вопросов. Будут у президента Зеленской встречи и со многими нашими политиками, конгрессменами. Пока не ясно, возможна ли его встреча с нашим Спикером Кевином Маккарти. Это было бы очень неплохо, ведь это статус и, все равно, это друзья, а никак не враги.

Встреч у Зеленского будет немало и в Вашингтоне, и в Нью-Йорке. Это не просто побыть в Белом доме, пожать Байдену руку, пару часов поговорить и все. Будет ряд очень важных встреч. Поэтому слишком показательный фактор – как именно будут воспринимать Зеленского в США. Может кто-то в результате изменит в лучшую сторону мнение об Украине, украинских властях, перспективе помощи справедливости в борьбе со злом. Восприятие лидера страны на чисто человеческом уровне, как свидетельствует мой собственный профессиональный опыт, играет кое-где самую главную роль.

Поэтому я убежден, что запланированная встреча между двумя президентами Украины и США – гораздо важнее их предыдущих встреч.. Нынешняя встреча при правильном развитии ситуации вполне способна поднять рейтинг непосредственно и самого Байдена.

Юрий Ванетик, адвокат, политический стратег, член Совета директоров международного правозащитного агентства WEST SUPPORT (США)