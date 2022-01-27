Встреча в Нормандском формате прошла почти безрезультатно

По словам главы Офиса президента Украины Андрея Ермака, на встрече не были затронуты вопросы деэскалации вокруг границ страны, а также вывода российских войск с территории Донбасса. В тоже время, он отметил, что украинская сторона неоднократно отмечала необходимость снижения напряженности в этом направлении.

“Безусловно, мы поднимали этот вопрос во время встречи. С самого начала встречи я подчеркнул, что мы встречаемся в тревожное время, когда вокруг украинских границ находятся около 100 тыс. российских солдат. И это, действительно, сегодня угроза. Но сегодня наша дискуссия была все же вокруг войны, которая происходит на Донбассе, вокруг Минских договоренностей, вокруг всего того, что рассматривается в Нормандском формате”, - прокомментировал итоги встречи Ермак.

По мнению главы Офиса президента, прошедшая встреча это маленький позитивный шаг к урегулированию конфликта на Донбассе.

Безусловно, такие встречи необходимо делать чаще и сам факт того, что представители стран Нормандского формата собрались уже хорошо, ведь Россия блокировала диалог на протяжении длительного времени. Однако до тех, пока агрессор остается безнаказанным, принудить Кремль к каким либо встречам остается крайне сложной задачей. Поэтому очень важно поставить такие условия, при которых у Путина не останется выбора, кроме как отвести свои войска от украинских границ и сесть за стол переговоров по возвращению оккупированных территорий под контроль Украине.