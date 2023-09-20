Всеобщая мобилизация в России не за горами

07:15 01 сентября Киев, Украина

Украинская разведка говорит о возможном путинском указе, о всеобщей мобилизации в конце сентября – начале октябре. После проведения «Единого дня голосования», а также возврату россиян из отпусков, для агрессора наступит наилучшее время для начала охоты за живыми гражданами.

Стоит отметить, что мобилизация, которую Путин объявил в октябре 2022 года, продолжается до сих пор. Она относительно скрытая. Людям приходят повестки, с требованием явится в военкомат для “проверки данных”, после чего они перестают носить гражданскую одежду. Кроме того, некоторых россиян отправляют на фронт насильно за какие-то “провинности”. Также продолжается вербовка из тюрем заключенных, которых еще не успели забрать или недавно получивших длительные срока.

Поэтому, всеобщая мобилизация вряд ли сможет стать масштабнее того мероприятия, которое продолжается в РФ уже почти год. Не стоит думать, что приказ и вовсе будет подписан. В 2024 году у Путина состоятся очередные президентские выборы. Не то чтобы он сильно переживал за свой рейтинг, однако лишнего недовольства со стороны населения в Кремле никогда не любили. Кроме того, мобилизация не даст значимых результатов в той мере, в какой на это могут рассчитывать оккупанты. То есть опять-таки, с осени прошлого года процесс вербовки в России не прекращается. Людоедские законы принимаются без проблем. Диктатура бункерного крепчает. В то время как указ о всеобщей мобилизации может лишь пошатнуть эти «духовные скрепы».