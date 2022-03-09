Врач-инфекционист: как уберечься от заражения коронавирусом

Количество больных COVID-19 неуклонно растет. И виноваты в этом мы сами. Заражение происходит при близком контакте. Единственное, что сейчас реально работает — это социальная дистанция и изоляция больных.

"Все очень просто: заболел — сиди дома. Но в жизни не так легко следовать этому принципу. Заболел, не ходи на работу, сиди без денег. Заболел, сиди дома и умирай с голоду. Заболел, не ходи в поликлинику и лечись дома сам, как знаешь. Заболел, не вызывай врача (его же заразишь). Заболел, не возвращайся домой, потому что дома пожилые родственники. Но ведь это бред? Получается, что нас обвиняют, что мы, мол, такие бессознательные, что неправильно болеем. Вот только вопрос-то: как помочь больному вести себя так, чтобы он не заражал других, но получил адекватную помощь? Вот это правильные вопросы. На них нужны сейчас ответы от ответственных инстанций ", — подытожил врач.