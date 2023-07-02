20:04 02 июля Киев, Украина

Сейчас в регионах России не хватает примерно 25 тысяч врачей и около 50 тысяч среднего медперсонала. В образовательных организациях, подведомственных Минздраву, ординатуру проходят около 41 тысячи студентов. То есть, и как врачи будут и как средний медперсонал. Вот только интерны без должной практики это не врачи. Сколько россиян погибнет, получив некачественную медпомощь, вероятно, так и останется тайной, так как пропагандисты все равно расскажут, что их доктора “самые лучшие”. Кроме того, возникает вопрос – как долго останутся работать на распределенных местах новоиспеченные полу-врачи – полу-коновалы? На фронте все также необходимы санитары, да и граница РФ еще не закрыта.

Дефицит лекарств - дефицит врачей - дефицит гробов. Руководство России прилагает максимальные усилия, чтобы уничтожить собственный народ. Потом Кремль выпустит методичку, что это Запад виноват.