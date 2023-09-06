Возврат к сталинизму

08:48 24 августа Киев, Украина

В Госдуме РФ призвали искать и жестко наказывать “врагов” внутри страны. Там считают, что нужно ужесточить наказание за экстремизм в РФ, а также критику войны. Депутат Андрей Гурулев считает, что для победы на фронте надо победить врагов внутри страны. По мнению маргинала, “страну наводнили шпионы и они действуют в различных регионах страны, включая Москву и Крым”.

То, что людей, которые говорят о своей стране, как об агрессоре и не считают войну чем-то нормальным, стараются ликвидировать в России - не удивительно. Так, в принципе, было всегда, разница лишь в методах поиска и устранения. А вот то, что кампания по поиску и отлову “инакомыслящих” усиливается, наводит на размышления о найденных “внутренних врагах”.

Дело в том, что “враги народа” помогают Кремлю переключать внимание население на себе подобных и снимать с себя ответственность за любые негативные последствия собственной политики. Период доносов и ГУЛАГа возвращается. Теперь россияне смогут снова чувствовать себя счастливыми.