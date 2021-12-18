Возможен ли референдум о статусе Донбасса?

18:35 03 Август Киев, Украина

Вице-спикер ВР Руслан Стефанчук рассказал, существует ли возможность вынести вопрос об особом статусе для Донбасса на референдум



Он отметил, что это, прежде всего, решает народ.

"На референдум может быть вынесен любой вопрос, который пожелает украинский народ. За исключением тех, что направлены на ликвидацию независимости Украины, нарушение суверенитета и, что важно, территориальной целостности страны", - подчеркнул замглавы ВР.

Чиновник также уточнил, какие вопросы на него выносить нельзя. К таким относятся вопросы, направленные на разжигание национальной, межэтнической, расовой и религиозной вражды, а также вопросы налогов, амнистии и органов правопорядка, суда.

"Речь об отделении территорий идти не может. Важно понимать: на референдум выносится только один вопрос, его формулировка должна быть четкой, а ответ - либо "да", либо "нет", без вариантов", - резюмировал вице-спикер.

Отметим, что ранее возглавивший украинскую делегацию в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук заявил, что "особая система управления" на Донбассе может стать компромиссом в переговорах по урегулированию ситуации в зоне конфликта.