Возможен ли референдум о статусе Донбасса?

Вице-спикер ВР Руслан Стефанчук рассказал, существует ли возможность вынести вопрос об особом статусе для Донбасса на референдум.
Он отметил, что это, прежде всего, решает народ.
Чиновник также уточнил, какие вопросы на него выносить нельзя. К таким относятся вопросы, направленные на разжигание национальной, межэтнической, расовой и религиозной вражды, а также вопросы налогов, амнистии и органов правопорядка, суда.
Отметим, что ранее возглавивший украинскую делегацию в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук заявил, что "особая система управления" на Донбассе может стать компромиссом в переговорах по урегулированию ситуации в зоне конфликта.
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