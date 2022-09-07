Воздушный безвиз Шмыгаля и к чему он приведет

Довольно долгожданное событие произошло 12 октября в ходе проведения 23-го саммита Украина – Европейский союз. По итогам заседания стороны, помимо прочего, заключили соглашение о совместном воздушном пространстве.

Работать над этим вопросом начали еще в конце 90-х, в 2013-м стороны согласовали позиции, но подписание было отложено в связи со спорами между Британией и Испанией за аэропорт Гибралтар. После выхода Британии из ЕС, последние препятствия были нивелированы. Ждем необходимой ратификации всеми странами ЕС, и соглашение о совместном авиационном пространтсве вступит в силу. Предполагается, что это произойдет до конца этого года.

По существующему ныне договору, количество рейсов у каждой стороны строго фиксировано, подписанное соглашение снимает данные ограничения. Если убрать мажорный тон, согласитесь, фраза «неограниченные коммерческие права» звучит очень внушительно, то получается, что европейские перевозчики смогут подмять под себя внутренние рейсы в Украине, а украинские компании такого права на территории ЕС не приобретают, и смогут обслуживать только рейсы из Украины.

Каждый договор – это взаимная выгода и взаимные уступки сторон. В идеале выгод и уступок должно быть равное количество. В чем выгода ЕС понятно, что же даст соглашение украинским перевозчикам? Для чего это делалось? По мнению премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля «воздушный безвиз положит конец ценовым монополиям на авиарынке и приведет к увеличению числа маршрутов».

На первых порах выигрывает конечно народ. Разумеется очень круто, что цена на билет существенно снизится. Воображение рисует заманчивые скидки, распродажи, акции и возможность туристических поездок в Европу, но чем это обернется для украинской авиаотралсли?

Получается, что богатые иностранные компании с мировым именем, владеющие обширным парком новых самолетов и получающие поддержку от государства откроют дверь ногой на наш рынок. Иностранцы не скрывают намерений и прямо заявляют о планах «агрессивной экспансии» в случае подписания «открытого неба». В подобном ключе уже высказался директор Ryanair Майкл О’Лири, да и Wizz Air также объявил о замыслах запуска 26 новых маршрутов в Украине.

Итого мы получим грядку матерых лоукостеров, которые в борьбе за жирный кусок пирога будут отчаянно демпинговать с целью закрепления на рынке и вытеснения конкурентов. Расправившись с более слабыми, оставшиеся в живых снова поднимут цены до известного только им предела. Законы рынка. Таким образом говорить о том, что народ выигрывает можно только на ближнесрочную перспективу, но никак не на далекое будущее. То, что местные перевозчики окажутся в очень тяжелых условиях - уже факт, вся интрига состоит в том, смогут ли они вообще выжить.