Германия, страна, которая после России наиболее заинтересована в запуске «Северного потока-2», “приняла решение приостановить экспертизу компании оператора”, говориться в сообщении европейского регулятора. Однако текст сообщения расставляет все точки над “і”: “Компания «Nord Stream 2 AG», штаб-квартира, которой находится в Цуге (Швейцария), решила не преобразовывать свою существующую юридическую форму, а вместо этого основать дочернюю компанию в соответствии с законодательством Германии исключительно для управления немецкой частью трубопровода”.

Таким образом, немцы не только не остановили процесс сертификации, они, буквально, дали провернуть «Газпрому» схему по обходу своего законодательства, лишь бы дать возможность российскому газопроводу заработать.

«Nord Stream 2 AG» это подконтрольная «Газпрому» компания. Она создаст еще одну компанию подконтрольную российскому газовому монополисту, чтобы европейская комиссия продолжила экспертизу. То есть, фактически, стране агрессору, дают время на то, чтобы обойти все санкции и законодательство европейской страны, которая должна пресекать подобное.

Вероятно правительство нашей страны и еще нескольких прибалтийских стран – единственные, кто определенно точно не хотят допустить запуска этого политического проекта, который создаст монополию на поставку газа в Европу России.