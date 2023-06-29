17:09 29 июня Киев, Украина

Из года в год кремлевские пропагандисты с пеной у рта утверждали, что Украиной управляют “США, ЕС, масоны, сатанисты”, но только не правительство в Киеве. Теперь же, Соловьев заявил, что президент Джо Байден, будучи на посту вице-президента, был подкуплен Украиной и теперь американский лидер полностью контролируется Киевом.

Для России все зациклено на тайных “закулисных договорняках”, взятках и подкупах. У них так принято и это воспринимается россиянами по умолчанию. Стоит отметить, что одной из вероятных причин отдаления России от Запада в нулевых, стало именно отличие систем управления. В демократических странах, безусловно, присутствует коррупция, однако при выявлении получения взятки каким-либо чиновником следует строжайшее уголовное наказание. Так как Кремлю не удалось “работать” с Западом по привычным для них “схемам”, Путин объявил страны цивилизованного мира врагами.

Отсюда в России возникает непонимание – “как в западных странах могут так долго поддерживать Украину, ведь это несет большие убытки и трату денег в никуда”. Там не могут понять, что в мире существуют реальные ценности, а не “духовные скрепы” завязанные на деньгах и воровстве. Поэтому, в Кремле решили спустить пропагандистам новую методичку, что Киев, якобы, подкупил Байдена.

Прежде всего, такой нарратив направлен на дискредитацию действующего президента США в преддверье выборов. Однако трудно представить, чтобы человек, в здравом уме поверил в происходящее.