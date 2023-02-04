Восстановление Украины будет эффективным и стремительным

01:34 04 февраля Киев, Украина

Война еще не закончена, а мировое сообщество уже создает всевозможные инструменты для будущего восстановления Украины. Так, Еврокомиссией была создана Международная платформа доноров для восстановления нашей страны. Ее цель связать бизнесменов, инвесторов, меценатов со всего мира с международными организациями, такими как: Европейский инвестиционный банк, Европейский банк реконструкции и развития, Международный валютный фонд и Всемирный банк. Кроме того, комиссия будет отслеживать потоки финансов, проверять отчетность и следить, чтобы деньги не были разворованы.

В мире прекрасно понимают, что после окончания войны в Украине начнется настоящий строительный бум. И это касается не только зданий. Отстраиваться и перерождаться будет практически все. А это большие деньги. Миллиарды долларов будут вложены в Украину, что даст многомиллиардные дивиденды всем, кто примет в этом участие. При этом процесс восстановления не станет подобен бесконечному выпрашиванию оружия у Запада. Все сами захотят помочь нам, так как каждый будет считать своим долгом, оказать помощь и параллельно заработать.

Главное, чтобы местные власти на местах не стали причиной коррупционных скандалов. Однако это уже другая история.