Восстановить энергетику Украины помогут западные партнеры

19:56 19 ноября Киев, Украина

С 24 февраля, западные партнеры сильно помогают Украине. Вопросы поставок вооружения не просто решить даже сейчас, так как лоббисты Кремля в странах НАТО во много препятствуют инициативам в выделении военной помощи Киеву. Однако с гуманитарными товарами все обстоит куда лучше.

США и союзники уже заявили, что выделят Украине генераторы, средства для очистки воды, отопительные системы и т.д. Но это лишь первый этап помощи, который решит проблемы в краткосрочной перспективе.

ЕС также подтвердили свое участие в энергетическом восстановлении Украины. Страны поставят нашей стране необходимые запчасти для электростанций и распределительных подстанций. Кроме того, Украину могут подсоединить к электросети Европейского Союза, чтобы минимизировать отключения электричества в зимний период.

Террористические атаки агрессора стали отчаянной попыткой отомстить за успехи ВСУ на фронте. Они не принесли того эффекта, какого хотели добиться в Кремле, а именно “холодные бунты” украинцев. Более того, восстановление энергетической инфраструктуры Украины займет еще меньше времени, чем поставки необходимого вооружения от союзников и, тем более, не помешают украинским защитникам продолжать выбивать врага с временно оккупированных территорий.