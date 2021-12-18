Волкер объяснил, почему Путин забрал Крым

Волкер поделился мнением о том, почему Украина потеряла Крым, а «слабый лидер» присоединил к России часть территории Украины.
Бывший спецпредставитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер, признает, что действия российского президента в 2014 году, направленные на захват Крыма были во многом неожиданными для мирового сообщества, которое оказалось неготовым к подобному развитию событий.
По его мнению, «мир должен был намного громче об этом говорить».
«Должен был намного больше акцентировать на этом внимание. Нужно было помогать Украине больше. А санкции нужно было вводить до незаконного голосования. …Именно поэтому я считаю, что мы слишком медленно реагировали. Мы ничего не делали, пока не стало слишком поздно», — отметил американский дипломат.
При этом Волкер не советует Украине применять силу для возвращения захваченного Россией полуострова.
Его универсальный совет — стоит подождать, так как Россия рано или поздно изменится.
При этом экс-представитель Госдепа по Украине уверен, что в соответствии с политикой и законодательством США антироссийские санкции будут действовать до тех пор, пока Крым не вернется в состав Украины.
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