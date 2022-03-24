Войска рашистов на границе Белоруссии

Новые рашисты готовы умереть в Украине. Как отмечает глава МВД Вадим Денисенко, оккупанты стоят на границе Белоруссии. ВСУ знают где они находятся, знают об их количестве. Денисенко отмечает, что их не так много, как было еще три дня назад, когда очередной резерв заходил в Украину.

Кроме того, белорусские дипломаты покинули Киев. Глава МВД говорит, что это “тревожный знак” и сейчас введение белорусских военных в Украину оценивается 60 на 40. Также, стало известно о том, что страна-агрессор “готова отсрочить выплату кредитных обязательств на 5 – 6 лет для Минска”, а это может послужить стимулом Лукашенко ввести войска. Несмотря на вероятную угрозу, белорусская армия насчитывает всех сил не более 40 тысяч человек, вместе со снабженцами, охраной, караульными, поварами и т.д. В тоже время, белорусские солдаты продолжают отказываться идти на войну в Украину.

Очередные силы бросаемые рашистами бессмысленны. Как показало время, они способны воевать только с мирным населением. Это значит, что за то короткое время прибывания в Украине, они могут нанести вред обычным украинцам, однако их ждет та же участь, что и других оккупантов. Что касается белорусов, то отношение к ним будет таким же, как и к рашистам в том случае, если они нападут на Украину, а страна погрузится в еще большую изоляцию, чем агрессор. Новые волны оккупантов не помогут им победить в этой войне, а только увеличат количество ненужных жертв.