Война возможна ...

17:05 09 Апрель Киев, Украина

По результатам последнего опроса «Верите ли вы в возможность прямой войны между Россией и Украиной?» 55.14% респондентов верят, 33.56% не верят и не смогли ответить на вопрос 11.30% респондентов. Всего было опрошено 4249 человек. Жителей России.



За последние две недели возможность полномасштабной войны между Россией и Украиной, к сожалению, стала главной темой медиа всего мира. И на то есть основания. Громкие заявления политиков и военных, передислокация значительного количества войск и бронетехники, рост напряженности на линии соприкосновения на востоке Украины и массовые истерики в прессе указывают на реальную угрозу со стороны России. В высшем командовании силами НАТО подобные ситуации так и называют - «потенциально неизбежен конфликт».



«Россия может встать на защиту жителей Донбасса, если ее заставят», - заявил в четверг заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак. Чушь! Россия упорно продолжает играть партию «Ихтамнет», прикрывая собственные агрессивные амбиции сказочкой об угрозе со стороны Украины жителям Донбасса. Россия стоит на защите! Но ...



Команда расследователей с Conflict Intelligence Team проанализировала публикации в соцсетях и пришла к выводу, что российские военные, о передислокации которых стало известно на прошлой неделе, сконцентрировались в полевом лагере в Воронежской области, примерно в 250 км от границы с Украиной. Большая часть военной техники, попала на фото и видео, относится к Центрального военного округа. На пути в Воронеж она преодолела сотни и тысячи километров. По данным расследователей, военные разгружаются на станциях Масловка и Тресвятский в районе Воронежа и едут в южном направлении. Некоторые колонны военной техники едут через поселок городского типа Отрадное, не доезжая до Воронежа. Также есть свидетельства о дислокации российских военных в районе города Острогожск Воронежской области, около 150 км от границы с Украиной.



CIT отмечает, что такое расположение войск невозможно объяснить приготовлениями к «возможного наступления украинских ВС», о котором постоянно кричат в самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Лагерь российских военных расположен у границ подконтрольных Украины областей. «Невозможно представить, чтобы украинские войска начали наступление через российскую границу, а для ввода войск на Донбасс для поддержки сепаратистских формирований логичнее было бы размещать их в Ростовской области. Поэтому очевидно, что диспозиция российских сил как минимум в Воронежской области носит скорее наступательный, чем оборонительный характер », - делают вывод расследователи.



Но военные аналитики западных стран в профильных изданиях оценивают возможность глубокой эскалации весьма скептически. Первое, что заставляет сомневаться экспертов, это намеренная демонстративность, с которой Россия занимается передислокацией войск. Известный аналитик, полковник армии США Беннет Скотт утверждает, что одна из самых сильных сторон российской армии - скрытность и маскировка и если россияне не захотят, чтобы их заметили, то так оно и будет. Возможно уважаемый эксперт и прав в своих выводах, но до вчерашнего дня Кремль никогда не говорил о возможности прямого конфликта. Заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак вчера прямо заявил, что Россия вмешается в возможный конфликт. «Россия будет вынуждена встать на защиту своих граждан в Донбассе, если там обострится ситуация. А если не обострится, то мы будем вынуждены ее обострить », - заявил Дмитрий Козак. Но военные аналитики западных стран в профильных изданиях оценивают возможность глубокой эскалации весьма скептически. Первое, что заставляет сомневаться экспертов, это намеренная демонстративность, с которой Россия занимается передислокацией войск. Известный аналитик, полковник армии США Беннет Скотт утверждает, что одна из самых сильных сторон российской армии - скрытность и маскировка и если россияне не захотят, чтобы их заметили, то так оно и будет. Возможно уважаемый эксперт и прав в своих выводах, но до вчерашнего дня Кремль никогда не говорил о возможности прямого конфликта. Заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак вчера прямо заявил, что Россия вмешается в возможный конфликт. «Россия будет вынуждена встать на защиту своих граждан в Донбассе, если там обострится ситуация. А если не обострится, то мы будем вынуждены ее обострить », - заявил Дмитрий Козак.



Кремль категорически отказывается от прямых контактов Президента Украины и России. Все запросы Офиса Президента на телефонные переговоры были проигнорированы Кремлем, а на встрече советников лидеров N4 Дмитрий Козак непосредственно заявил Андрей Ермаку, что Путин не будет вести переговоры с Зеленским в любом формате.



Украина проводит консультации с Западом. Высшие украинские чиновники обсуждали вопрос с главой Госдепа Энтони Блинкеном, министром обороны Ллойдом Остином, главой генштаба Марком Милли и советником Джо Байдена по вопросам национальной безопасности Джейком Салливаном. 2 апреля Владимир Зеленский впервые поговорил и с самим президентом Байденом. В каждом из этих звонков украинская сторона получила заверения в поддержке.



Запад не оставит Украину наедине с врагом. А Россия уже безусловно воспринимается демократическим миром как враг. Как заявил в четверг глава представительства Евросоюза в Москве Маркус Эдерер, Европейско-российские отношения "достигли дна". Кого еще за собой потянет Путин на «дно»?