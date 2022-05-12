Война в Украине будет длиться до победы

О невозможности заморозки конфликта президент Украины Владимир Зеленский сообщил на пресс-конференции Wall Street Journal CEO Council Summit. “Мы не пойдем на замороженный конфликт. Я пришел в президенты, когда был Минск-1, Минск-2, были соответствующие документы, которые поднимались, так что я могу сказать, что это были не серьезные документы. Были договоренности на бумаге, это был заморожен конфликт. Я против, такого документа у нас точно не будет. Мы сейчас не выходили из Минска, из него вышел 24 февраля российский лидер, сказал это публично, и они начали «военную операцию», хотя мы понимаем, что это война, полномасштабное вторжение. Поэтому они вышли, и больше в такое дипломатическое болото Украина точно не пойдет”, - дал вполне четкие прогнозы президент Зеленский для иностранного издательства.

Позиция украинского лидера также совпадает с недавним заявлением главы СНБО Алексея Данилова, который подчеркнул, что “никаких мирных договоров с оккупантами быть не может, только полная их капитуляция”.

Такая позиция верховной власти Украины дает понять, что “у руля” не стоят типичные политики-бизнесмены, для которых важны интересы их бизнес-партнеров. Теперь, президент и его окружение заинтересованы в благополучии, прежде всего, украинского народа. Они решительно настроены на победу нашей страны в этой войне, окончательный выход из сферы влияния Кремля и создания принципиально нового государства, которое станет оплотом европейской безопасности.