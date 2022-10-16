Война в Украине больше не касается только Украины

11:11 16 октября Киев, Украина

Поворотным моментом в осознании масштабов войны стало начало контрнаступления ВСУ на Харьковском направлении. С тех пор, как утверждают разведки западных стран, в том числе в украинском ГУР, “Путин не блефует”, когда говорит о применении ядерного оружия.

Стоит отметить, что этот вариант никогда не сбрасывался со счетов, однако вероятность такого события оценивали как крайне низкую. Наступление украинских защитников показало, что российская армия, рано или поздно, будет полностью уничтожена. И когда говорится о российской армии, имеется в виду все возможные резервы, какие у них есть, в том числе, мобилизованные.

Поэтому, уже на данный момент, можно утверждать, что Путин загнан в угол и загнал он себя туда сам, когда решил аннексировать временно оккупированные украинские территории. Владимир Зеленский заявил, что Украина не станет вести переговоры с нынешним “президентом РФ”, а со стороны Кремля усилился ядерный шантаж.

Именно угрозы Путина применить “силы стратегического сдерживания” привели к смене западной риторики. Теперь лидеры цивилизованных стран не рассматривают дипломатический подход в качестве способа завершить войну. Фактически, Путин угрожает уничтожением всего человечества, так как может запустить необратимый процесс взаимного уничтожения.

Война в Украине больше не ассоциируется в мире, как конфликт двух стран, либо агрессия Кремля, против Киева. Теперь это вопрос мировой безопасности и на Западе, по некоторым данным, уже разработан план по физическому устранению Путина, в том случае, если он отдаст фатальный приказ.